ادارة مطار بغداد تنفي قرصنة موقعها الالكتروني

2021/12/26 | 12:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن محاولة الاختراق.

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