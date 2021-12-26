2021/12/26 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

كشفت دائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الاحد، عن قيامها بحملات تلقيح لمنتسبيها في المستشفيات والمراكز الصحية بلقاح ضد احد الفيروسات الخطيرة.وقال مدير مستشفى النسائية والاطفال مؤيد الخفاجي لـ (بغداد اليوم) انه "بناءً على توجيه صدر من دائرة الصحة باشرت الفرق الصحية بتلقيح المنتسبين والعاملين بمستشفانا وبقية المستشفيات والمراكز الصحية ضد فيروس التهاب الكبد الفيروسي".

واضاف ان "هذا اللقاح مهم جدا خصوصا وانه ياتي ضد هذا الفيروس الذي يعد من الفيروسات الخطيرة والتي تنتقل بطرق عديدة من بينها التماس مع المصابين ولان كوادرنا بتماس مباشر مع المرضى ومن اجل وقايتهم تم اعطائهم هذا اللقاح".

وتابع الخفاجي "ستواصل الفرق الصحية هذه الحملة لحين تلقيح جميع العاملين والمنتسبين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الديوانية تعطي هذا اللقاح لمنتسبيها.. لا يتعلق بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الديوانية تعطي هذا اللقاح لمنتسبيها.. لا يتعلق بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).