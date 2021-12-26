2021/12/26 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وصل وفد رفيع من وزارة الدفاع، اليوم الاحد، الى بعقوبة برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "الوفد يتكون بالإضافة الى نائب قائد العمليات ، ضباط كبار للاشراف على عملية حمرين العسكرية ومتابعة نتائجها مع القيادات الميدانية في الجيش والشرطة وبقية التشكيلات الساندة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد امني رفيع المستوى يصل بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد امني رفيع المستوى يصل بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).