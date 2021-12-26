"لا مدن آمنة".. تقرير بالانتهاكات ضد الصحافيين في 2021

2021/12/26 | 12:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نشرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الأحد، تقريرها عن حصيلة الانتهاكات التي طالت الصحافيين في العراق هذا العام.

وأشار التقرير الذي تلقى "الترا عراق"، نسخة منه، 26 كانون الأول/ديسمبر، أنّ الصحافيين "ما يزالون يواجهون أعلى درجات المخاطر وأقساها في عموم مدن البلاد".

وأكّد التقرير، أنّ محافظات البلاد سجلت للعام الثالث على التوالي هجرة العديد من الصحافيين تحت تهديد السلاح، بينما بقت بعض المحافظات خالية من الصحفيين".

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كما بيّن، أنّ "مدن إقليم كردستان هي الأخرى شهدت ارتفاعًا مخيفًا في عديد الانتهاكات ضد الصحفيين، وذلك بالتزامن مع حراك احتجاجي لم يستمر طويلاً".

ورصدت الجمعية، وفق التقرير، 233 حالة اعتداء ضد الصحافيين وفي أغلب المدن العراقية، تضمنت حالات اغتيال واختطاف، وهجمات مسلحة طالت صحفيين ومؤسسات إعلامية.

وقال التقرير، إنّ الانتهاكات تضمنت أيضًا "تهديد بالقتل والتصفية الجسدية وإصابات ورفع دعاوى قضائية وأحكام صادرة وأوامر مذكرات القبض واعتقال واحتجاز واعتداء بالضرب ومنع وعرقلة، فضلاً إغلاق وسائل إعلام وتسريح عاملين.

وسجل التقرير، محاولة اغتيال واحدة، وحالة خطف واحدة، و139 حالة اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة تغطية، و34 حالة اعتقال واحتجاز، و15 حالة إغلاق قنوات وتسريح عاملين تعسفيًا، كما سجل 13 إصابة لصحافيين أثناء أداء مهامهم الصحافية".

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