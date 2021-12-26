الدفاع تعلن أسماء المراتب المشمولين بالتحويل من الصفة العسكرية الى المدنية

2021/12/26 | 12:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، أسماء المراتب المشمولة بالتحويل من الصفة العسكرية الى المدنية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تم تحويل المراتب المدرجة اسماؤهم أدناه والبالغ عددهم 2225 من حملة شهادة البكالوريوس فما فوق والراغبين بالتحويل من الصفة العسكرية الى الصفة المدنية".

واضافت ان "ذلك جاء بعد صدور الأمر الوزاري الخاص بتحويلهم، مع العرض أن هذه الوجبة هي الوجبة الأولى ثم ستليها وجبتين ستصدران بالأيام القليلة المقبلة".

أدناه قائمة الاسماء:​https://mod.mil.iq/upload/upfile/ar/1233.pdf​​​

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