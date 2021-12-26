مسؤول عراقي: بغداد تنتظر موافقة السعودية لافتتاح منفذ جميمة

2021/12/26 | 13:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الأحد، أن افتتاح منفذ جميمة مع السعودية ينتظر موافقة الجانب الأخير.

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وقال الوائلي في تصريح تابعه "ناس" (26 كانون الاول 2021)، إن "مجلس هيئة المنافذ الحدودية صوَّت بالموافقة على فتح منفذ جميمة في محافظة المثنى مع السعودية من أجل رفع المستوى الاقتصادي لأبناء المحافظة، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة العراقية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين".

وأضاف، أن "هيئة المنافذ بانتظار موافقة الجانب السعودي ،إذ تم إشعارهم عن طريق القنوات الدبلوماسية".

وتابع الوائلي، أن "منفذ مطار بغداد الدولي والنجف الأشرف شهدا استقبالاً واسعاً للوافدين"، موضحاً، أنَّ "عدد الوافدين كان بنسبة أقل من ذي قبل بسبب جائحة كورونا".

- وكالة الأنباء العراقية

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