كشف جريمة قتل غامضة لفتاة عمرها 17 عاما من قبل والدتها

2021/12/26 | 13:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، ملابسات حادث قتل فتاة في 17 من عمرها ضمن منطقة أبي غريب غربي العاصمة بغداد.وأوضحت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه بعد توافر معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام ابي غريب عن وجود حادث قتل لفتاة تبلغ من العمر 17 عاما، …

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