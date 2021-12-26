مطار بغداد يعلق بشأن إختراق موقعه الرسمي

2021/12/26 | 13:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد علقت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، بشأن أنباء إختراق موقعها الرسمي.وجاء في بيان لإدارة المطار تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “إدارة مطار بغداد الدولي تنفي اختراق موقعها الرسمي، وما جرى عبارة عن تحويل للرابط الإلكتروني ليظهر صفحة غير الصفحة الرسمية”.وأشار الى ان “المختصين أوقفوا عمل الموقع مؤقتاً …

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