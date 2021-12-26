المرور تخصص موقع تسجيل جديد للدراجات النارية

2021/12/26 | 13:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد خصصت مديرية المرور العامة، موقع تسجيل جديد للدراجات النارية، وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من اجل تخفيف الزخم على مجمع تسجيل المركبات في الحسينية، وجه مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل، بتخصيص موقع تسجيل الرستمية بالاضافة الى موقع تسجيل الحسينية لاستقبال المواطنين لاكمال تسجيل دراجاتهم النارية، …

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