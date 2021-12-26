2021/12/26 | 13:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الهدف المقصي للاعب الجزائري سفيان بن دبكة في مرمى الهلال ردود فعل واسعة على تويتر في المباراة التي تفوق فيها فريقه الفتح على زعيم الكرة السعودية السبت

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