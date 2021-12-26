2021/12/26 | 13:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، برد مختلف على توسع حلف الناتو باتجاه الشرق، في حال تجاهل المطالب الأمنية والاستراتيجية التي قدمتها موسكو.

وقال بوتين في تصريحات لقناة “روسيا 1” نقلها موقع “سبوتنيك” إن “رد روسيا على توسع الناتو باتجاه الشرق يمكن أن يكون مختلفاً تماماً، فالقرار يعتمد على المقترحات التي يقدمها الخبراء العسكريون الروس”.

وأضاف أن “روسيا قدمت ضمانات أمنية استراتيجية للولايات المتحدة والناتو من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات”.

وتابع “أتمنى أن نكون قد قدمنا كل ذلك، ليس للتعتيم وإيقاف شيء ما، من وجهة نظر هذه العملية الدبلوماسية، بل من أجل تحقيق نتيجة دبلوماسية للمفاوضات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يهدد الغرب بـ “رد مختلف”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يهدد الغرب بـ “رد مختلف”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).