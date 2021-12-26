2021/12/26 | 13:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، أن بوابة التقديم للجامعات والكليات الاهلية ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء هذا اليوم.

وذكر بيان للوزارة تلقى NRT عربية، نسخة منه، (26 كانون الاول 2021)، أن "بوابة التقديم للجامعات والكليات الاهلية ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء هذا اليوم، وستنطلق يوم غد الاثنين مرحلة التسجيل والمباشرة للطلبة، ممن أتموا عملية التقديم وظهرت أسماؤهم في واجهة المعاينة الخاصة بالمفاضلة بوصفهم مرشحين للقبول".

وأضاف البيان، أن "عملية التسجيل ستكون وفق نظام الوجبات وحسب تسلسلات الطلبة"، داعيا "المشمولين ضمن وجبة القبول الأولى الى التوجه الى الجامعات والكليات الأهلية واستكمال إجراءات التسجيل مستصحبين معهم الوثائق الدراسية والمستمسكات الثبوتية المطلوبة".

واوضح، انه "يدعو الطلبة مما ظهرت أسماؤهم ضمن الوجبات الأخرى الى مراقبة حسابهم الطلابي وانتظار إمكانية التسجيل حسب توفر المقاعد الشاغرة حتى يتسنى لهم إتمام عملية التسجيل والمباشرة".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن موعد اغلاق بوابة التقديم للجامعات والكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن موعد اغلاق بوابة التقديم للجامعات والكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).