2021/12/26 | 13:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حدّد رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، الأحد، المنافذ الأكثر استقبالاً للوافدين، فيما أشار الى أن افتتاح منفذ جميمة مع السعودية متوقف على إجراءٍ واحدٍ.وقال الوائلي في تصريح تابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد بانتظار موافقة السعودية لافتتاح منفذ جميمة المركز الخبري الوطني.

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