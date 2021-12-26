2021/12/26 | 13:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pcgWJpzET-U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: اعتراضات كبيرة على تولي الغزي منصب المحافظ) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في ذي قار: اعتراضات كبيرة على تولي الغزي منصب المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).