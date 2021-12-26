تصريحات نارية من وزير المالية العراقي وردود افعال غاضبة بين مؤيد ورافض

2021/12/26 | 13:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقت تصريحات وزير المالية علي علاوي بشان تسريح الموظفين بعد عشر سنوات بسبب استمرار الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد لها واخر رافض لها وبقوة.ويرى اقتصاديون ان تلك … Readmore

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