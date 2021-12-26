الزراعة تثير المخاوف من عدم تحقيق

2021/12/26 | 13:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة متخوفة من عدم تحقيق الأمن الغذائي في العراق بشكل كامل.

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