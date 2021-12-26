عائلة واحدة وتنوي الهجرة.. محافظة عراقية تخلو من المسيح

2021/12/26 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف ديوان الاوقاف المسيحيين والديانات الأخرى، اليوم الاحد، عن اعداد العوائل المسيحية المتبقية في محافظة الديوانية، بالتزامن مع أعياد المسيح ورأس السنة الميلادية.

وقال مدير اعلام الوقف عمار ناجي في حديث لـ(بغداد اليوم): "من المؤسف ان اغلب العوائل المسيحية قد غادرت المحافظة".

وأضاف: "لم تتبق سوى عائلة واحدة وهي تنوي الهجرة ايضا، لكن ستحتفل هذا العام وسنقيم معها الاحتفال"، داعيا الحكومة الى "الاهتمام بالأقليات وأبناء الديانات حتى لاياهجر من بقى منهم ، بل لابد من توفير الاجواء الامنة حتى يعود من هاجر".

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