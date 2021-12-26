مسؤول حكومي يدعو لإنقاذ 270 اسرة نزحت الى بعقوبة قبل شهرين

2021/12/26 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

دعا مسؤول حكومي، اليوم الاحد، الى انقاذ 270 اسرة عراقية نزحت قبل شهرين الى بعقوبة ويعانون من اوضاع انسانية صعبة.

وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "بعقوبة استقبلت أكثر من 270 اسرة نازحة من احداث المقدادية قبل شهرين وهي تعيش حاليا في احياء وازقة متعددة ولولا دعم الاهالي وبعض المنظمات الإنسانية، الا ان وضعها مزري جدا خاصة وان نزحت بدون حملها اي شيء وتركت كل شيء في منازلها".

واضاف انه "لا جديد في ملف عودة نازحي قرى المقدادية حتى الان وتبقى الوعود سيدة الموقف، فوضع العوائل مزري واغلبها تحت خط الفقر وما قدمته الحكومة من منحة مالية لا تكفي سوى اسبوع او اثنين".

وأشار الحيالي الى ان "انقاذ هذه الاسر مسؤولية وطنية يحتم على كل الجهات الحكومية السعي لحل الاشكالية التي تعيق عودتهم الى منازلهم وفق الاطار قانوني يدعم مبدا السلم الأهلي".

يشار الى ان مجزرة الرشاد تسببت نهاية تشرين الاول في نزوح عشرات الاسر من القرى القريبة منها في قضاء المقدادية اغلبها ذهب باتجاه بعقوبة.

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