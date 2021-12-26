مستقبل الفلسفة - علي محمد اليوسف

2021/12/26 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_محمد_اليوسف 1.الخاصية الفلسفيةالفلسفة ضرب من ضروب المعرفة البشرية,او منهج في التفكير, مايطلق عليه الانساق الفلسفية والمنظومة الفكرية التي عنت بالوجود الانساني كوجود في الطبيعة وعلاقته بها وبالكوني والآخر والمجهول والميتافيزيقيا.وافهمها انا كتعريف انها منهج تجريدي منطقي بالتفكير يحاول فهم الحياة وتغييرها حسب ماركس, او فهم الحياة فقط وعدم رغبة تغييرها حسب رغبة ورؤية براتراند رسل.



هذا على الاقل السائ ......





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