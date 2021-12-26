كتلة سياسية مستقلة تؤكد أهمية اختيار رئيس وزراء يتسم بالاستقلالية

2021/12/26 | 13:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اكد المتحدث بإسم كتلة اشراقة كانون المستقلة الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة باسم الغرابي، أهمية اختيار رئيس وزراء يتسم بالاستقلالية وليس طرفا في أي استقطابات سياسية، وان لا يكون اختياره حكراً على طرف دون آخر أو ثمناً لصفقات سياسية ترجيحية.ودعت الكتلة في بيان الى أهمية اختيار رئيس جمهورية غير حزبي يمثل العراقيين جميعا، ولا يكون في عداد الفرقاء السياسيين .كما دعت الكتلة الى ان تكون رئاسة مجلس النواب خارج المعادلات التوافقية ، وذلك بأن تعهد الى جهة معارضة سياسية تأسياً بتجارب برلمانية عريقة وناجحة لضمان فاعلية السلطة التشريعية، مع ضمان التوازن بين السلطات في النظام الديمقراطي ، وللخروج من تبعات محاصصة الرئاسات الثلاثة .يذكر ان كتلة اشراقة كانون فازت بستة مقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أول ظهور لها على الساحة السياسية وتضم نخبا وشخصيات أكاديمية مستقلة ./انتهى.

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