سوء الإدارة المرورية بين بغداد واربيل ينعكس سلبا على اصحاب الارقام الشمالية

2021/12/26 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

احتج مواطنون، من أصحاب المركبات التي تحمل لوحات مرورية صادرة من إقليم كردستان، على الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية التي يمارسها منتسبي مديرية المرور العامة في بغداد.

وقال عدد من المواطنين لـ (بغداد اليوم)، ان "رجال المرور في بغداد يعملونا وكأننا من دولة أخرى، فالمخالف منا، لا يعامل مثل أصحاب المركبات التي تحمل لوحات صادرة من بغداد".

وأوضح، ان "المخالف الذي تحمل مركبته لوحات مرورية عادية، يتم قطع وصل له ويذهب لدفع الغرامة بصورة طبيعية، اما نحن من أصحاب المركبات التي تحمل لوحات صادرة من أقيم كردستان، فيتم تحرير وصل غرامة لنا، وتسحب منا مستمسكاتنا الرسمية في الشارع، وتبقى عند رجل المرور الذي يحرر الغرامة، ولا يرجعها لنا الا اذا ذهبنا الى مديرية المرور العامة لدفعها، ثم نرجع الى رجل المرور لنريه وصل الدفع من اجل ارجاع المستمسكات".

وأضاف، ان "حجة رجال المرور، بان مركباتنا التي تحمل لوحات مرورية من كردستان، غير موجودة في الحاسبة المركزية لمديرية المرور العامة".

ووصف هذا الاجراء بـ "التعسفي، لانه يحمل المواطن مسؤولية خطأ ارتكبته مديرية المرور العامة ومديرية مرور كردستان، فليس هناك أي ذنب للمواطن في فقدان التنسيق والاتفاق بين بغداد واربيل ".

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