2021/12/26 | 14:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت موعد التسجيل والمباشرة (فيسبوك)

أألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة التعليم، أن إغلاق بوابة التقديم للجامعات والكليات الأهلية سيكون اليوم.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنّ "بوابة التقديم للجامعات والكليات الأهلية ستغلق عند الساعة الثانية عشرة من مساء هذا اليوم الأحد الموافق 26 كانون الأول/ديسمبر 2021 وستنطلق يوم غد الاثنين مرحلة التسجيل والمباشرة للطلبة ممن أتموا عملية التقديم وظهرت أسماؤهم في واجهة المعاينة الخاصة بالمفاضلة بوصفهم مرشحين للقبول".

ولفتت إلى أنّ "عملية التسجيل ستكون على وفق نظام الوجبات وحسب تسلسلات الطلبة وندعو المشمولين ضمن وجبة القبول الأولى إلى التوجه إلى الجامعات والكليات الأهلية واستكمال إجراءات التسجيل مستصحبين معهم الوثائق الدراسية والمستمسكات الثبوتية المطلوبة".

اقرأ/ي أيضًا:

التربية تحدد أسباب تأخر توزيع المناهج الدراسية

التربية تصدر توجيهًا بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: اليوم هو الأخير للتقديم على الجامعات الأهلية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: اليوم هو الأخير للتقديم على الجامعات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).