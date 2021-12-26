تحالف السعودية في اليمن يشن غارات جديدة على صنعاء

2021/12/26 | 14:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية معسكرا للحوثيين في العاصمة صنعاء، حسبما أفاد في بيان الاحد، بينما يكثّف حملته الجوية ضد المتمردين ردا على مقتل شخصين في هجوم صاروخي جنوب المملكة.وذكر التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف … Readmore

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