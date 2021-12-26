ديالى.. القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة

2021/12/26 | 14:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد، عن الثاء القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة.وقالت القيادة في بيان، انه “قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على متهم بحوزته مواد مخدرة”.واضافت أن “إلقاء القبض تمَّ خلال عمليَّة نوعيَّة نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة”، مؤكداً، أنَّه “تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه للقضاء”.

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القبض على متهم بحيازة المواد المخدرة أولاً على الايام نيوز.

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