زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي اليابان

2021/12/26 | 14:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم الأحد، جزر مياكوجيما جنوبي اليابان.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ان الزلزال وقع الساعة 17.26 بالتوقيت المحلي (9+ غرينتش)، اذ ضرب جزر مياكوجيما التابعة لمحافظة أوكيناوا على عمق 40 كم تحت الأرض.ولم تصدر السلطات اليابانية تحذيرا حول احتمال تشكل موجات تسونامي.

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