2021/12/26 | 14:08 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد ضرب زلزال بقوة 6 درجات، اليوم الأحد، جزر مياكوجيما جنوبي اليابان.
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ان الزلزال وقع الساعة 17.26 بالتوقيت المحلي (9+ غرينتش)، اذ ضرب جزر مياكوجيما التابعة لمحافظة أوكيناوا على عمق 40 كم تحت الأرض.
ولم تصدر السلطات اليابانية تحذيرا حول احتمال تشكل موجات تسونامي.
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وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، ان الزلزال وقع الساعة 17.26 بالتوقيت المحلي (9+ غرينتش)، اذ ضرب جزر مياكوجيما التابعة لمحافظة أوكيناوا على عمق 40 كم تحت الأرض.
ولم تصدر السلطات اليابانية تحذيرا حول احتمال تشكل موجات تسونامي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوبي اليابان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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