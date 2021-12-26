نائب محافظ البصرة : مشروع الجسر المعلق سيكون مدخلا رئيسا للمحافظة

2021/12/26 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اعلن النائب الاول لمحافظ البصرة محمد التميمي :" ان مشروع الجسر المعلق الرابط بين طريق مطار البصرة الدولي وطريق المدينة الرياضية سيكون مدخل المحافظة الرئيس" ، مبينا انه سوف يعالج مشكلة الازدحامات المرورية في مركز المحافظة .وقال التميمي عقب تفقده تنفيذ اعمال الجسر اليوم الاحد :" ان الجسر ، البالغ طوله 850 مترا وبعرض 26 مترا ، سيكون الاول من نوعه في محافظة البصرة من ناحية التصاميم الفنية والمعمارية ، كما سيكون الواجهة الحقيقية لمحافظة البصرة للقادمين من المحافظات الاخرى من خلال الطريق الدولي السريع "./انتهى

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