2021/12/26 | 14:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالبت النائبة السابقة المرشحة الفائزة في الانتخابات عالية نصيف ، رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ونقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين بالتصدي لمحاولات ضرب القضاء العراقي من خلال اساليب التضليل التي يستخدمها ضعاف النفوس.وقالت في بيان اليوم :" ان الجهات الخبيثة التي تحاول المساس بهيبة القضاء العراقي وصلت بها الخسة الى تضليل الرأي العام من خلال الترويج لفيديوهات كاذبة ومفبركة لقاضٍ يتلقى الرشوة، في محاولة لتقليل ثقة الجمهور بالقضاء".واضافت :" لقد اكدنا في اكثر من مناسبة ان السلطة القضائية هي اكثر جهة يثق بها الشعب لانها لم ترضخ لاي ضغوطات سياسية ولم تتأثر باية محاولات لاستمالتها وجعلها تحيد عن طريق الحق، وهذه السمعة الطيبة اغاضت الفاسدين والمتصيدين في الماء العكر ".وشددت نصيف على ضرورة تدخل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ونقابة المحامين والقانونيين والحقوقيين والضرب بيد من حديد على الايدي العابثة التي تفكر بالمساس بسمعة السلطة القضائية./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تطالب بالتصدي لمحاولات تقليل الثقة بالقضاء عبر اساليب التضليل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تطالب بالتصدي لمحاولات تقليل الثقة بالقضاء عبر اساليب التضليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).