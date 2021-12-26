2021/12/26 | 14:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 26 ديسمبر 2021 | 02:08 مساءً

| عدد القراءات : 15

الكبيسي يكشف عن توقف "الحراك السياسي"..



هذا ما ينتظره الجميع

كشف القيادي في تحالف العزم مصطفى عياش الكبيسي، اليوم الأحد، عن توقف "الحراك السياسي"، فيما بين سبب ذلك.

وقال الكبيسي، في تغريدة له، :"توقف الحراك السياسي تقريبا بانتظار قرارات المحكمة الاتحادية ، وبداية العام الجديد".

وأضاف ان "تغييرات ربما تحرك المشهد العراقي باتجاهات جديدة وخطوات أفضل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكبيسي يكشف عن توقف "الحراك السياسي".. هذا ما ينتظره الجميع) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكبيسي يكشف عن توقف "الحراك السياسي".. هذا ما ينتظره الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).