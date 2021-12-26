الدفاع تعلن أسماء المشمولين بالتحويل من الصفة العسكرية الى المدنية

2021/12/26 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد،

أسماء المراتب المشمولة بالتحويل من

الصفة العسكرية الى المدنية.

وذكرت الوزارة في بيان تابعته وكالة نون

الخبرية ، انه “تم تحويل المراتب

المدرجة اسماؤهم أدناه والبالغ عد

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