مصور وكالة نون يقيم دورة للتصوير الفوتوغرافي برعاية العتبة الحسينية المقدسة

2021/12/26 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مصور وكالة نون الخبرية عمار

الخالدي دورة عن (اساسيات التصوير

الفوتوغرافي ) لمجموعة من الاناث في

كربلاء والبالغة اعدادهن 22متدربة

وقال الخالدي ان الدورة التي اقيمت هي

مجانية الى الشباب تهدف لتطوير

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