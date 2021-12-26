كيف تتصرف عندما لا يرتدي الأشخاص الكمامات حولك؟

2021/12/26 | 14:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع عودة السفر خلال موسم العطلات إلى مستويات ما قبل الجائحة، تقدم الخبيرة الطبية إستر تشو نصائح لأولئك الذين يخططون لزيارة أحبائهم، بالنظر إلى ارتفاع إصابات كوفيد-19 في أجزاء كثيرة من العالم.

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