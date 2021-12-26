ألمانيا تحث على تشديد القواعد الخاصة بتصدير الأسلحة

2021/12/26 | 14:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بشدة على تشديد قواعد تصدير الأسلحة المستخدمة في الحروب، وذلك بعد التصاريح الشاملة لمثل هذه الأسلحة قبل تغيير الحكومة مؤخراً.

وقالت بيربوك: “وضحنا بصفتنا الائتلاف الحاكم، أننا سوف نفحص سياسة تصدير الأسلحة التي تم إتباعها الأعوام الماضية..



لذا نعمل على قانون لمراقبة صادرات الأسلحة، سيجعل المعايير التي يتم التصريح بتصدير الأسلحة بناء عليها أوضح”.

يذكر أن الحكومة الألمانية السابقة، التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافقت خلال الأيام التسعة الأخيرة قبل انتهاء ولايتها على صادرات أسلحة بقيمة تقارب 5 مليارات يورو.

وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، أن تصاريح صادرات الأسلحة على مدار عام 2021 وصلت بذلك إلى مستوى قياسي، بإجمالي 9.043 مليار يورو.

ويسعى الائتلاف الحاكم الجديد بألمانيا المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر للحد حالياً من صادرات الأسلحة إلى ما يسمى بالدول الثالثة، أي الدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو”.



ومن أجل توفير رقابة أكثر فاعلية في هذا الأمر، من المقرر تمهيد الطريق لقانون لتفعيل هذه الرقابة.

جدير بالذكر أنه لا يوجد حتى الآن في ألمانيا سوى إرشادات سياسية لإصدار تصاريح تصدير أسلحة.

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن الموضوع حالياً.

وفي هذا السياق أشارت بيربوك إلى أنه لا يمكن النظر إلى صادرات الأسلحة من الناحية الاقتصادية المحضة، وقالت: “إنها أيضاً مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية، وحقوق الإنسان والعلاقات الدولية”.

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