2021/12/26 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتجه الأنظار إلى جلسة المحكمة الاتحادية الحاسمة غداً الاثنين لإصدار الحكم النهائي بالدعوى المقدمة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري والمتعلقة بالطعن في نتائج الانتخابات.

ورجحت مصادر من داخل الإطار التنسيقي بأن يصدر توجيه من المحكمة الاتحادية بإعادة عد وفرز عدد من المحطات في ضوء الأدلة التي قدمها الإطار، وبينت ان المحكمة لن تصادق على نتائج الانتخابات دون حسم الأدلة التي قدمها تحالف الفتح بشأن إلغاء النتائج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تؤجل البت في طعون الانتخابات إلى يوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تؤجل البت في طعون الانتخابات إلى يوم الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).