استهداف رتل تابع للتحالف الدولي بعبوة ناسفة على طريق بابل- الديوانية

2021/12/26 | 14:21 - المصدر: قناة التغيير

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تعرض رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي إلى استهداف على طريق رابط بين محافظتي بابل والديوانية.

وقال مصدر أمني ان عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بين المحافظتين، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات بين صفوف أفراد الرتل وأكمل سيره إلى وجهته المقصودة.

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