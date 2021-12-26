2021/12/26 | 14:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت طواقم جمعية الهلال الأحمر في ليبيا في وقت متأخر السبت، جثث 28 مهاجراً في موقعين متفرقين قبالة سواحل البلاد، بحسب ما ذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس.وقال ضابط مسؤول بمديرية أمن الخمس الأحد لفرانس برس إن “طواقم الهلال … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال جثث 28 مهاجراً قبالة السواحل الليبية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال جثث 28 مهاجراً قبالة السواحل الليبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).