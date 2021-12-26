2021/12/26 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي لقائد بعثة الناتو: واجبنا ابعاد العراق عن أي نزاع إقليمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي لقائد بعثة الناتو: واجبنا ابعاد العراق عن أي نزاع إقليمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي لقائد بعثة الناتو: واجبنا ابعاد العراق عن أي نزاع إقليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).