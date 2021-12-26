الخارجية: 110 عالقين على الحدود البولندية سيعودون إلى العراق

2021/12/26 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الاحد، أن 110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية سيعودون إلى العراق.

وذكر الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية سيعودون للعراق طوعيا بعد متابعة من سفارة جمهورية العراق في بولندا وجهود الوزارة في ذلك".

وأضاف أن "اعادتهم تم بالتنسيق مع الجانب الليتواني، عبر مطاري بغداد وأربيل".

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