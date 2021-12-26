2021/12/26 | 14:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9VDPGCAJJX0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. مؤسسة بارزاني الخيرية تطلق حملة لتوزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. مؤسسة بارزاني الخيرية تطلق حملة لتوزيع المساعدات على المتضررين من الفيضانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).