2021/12/26 | 14:33 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأعرجي يؤكد لبعثة الناتو رفض العراق استخدام أراضيه منطلقاً لأي اعتداء على أي دولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/26 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي يؤكد لبعثة الناتو رفض العراق استخدام أراضيه منطلقاً لأي اعتداء على أي دولة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي يؤكد لبعثة الناتو رفض العراق استخدام أراضيه منطلقاً لأي اعتداء على أي دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).