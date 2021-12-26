الخارجية العراقية تعلن عن رحلة جديدة للمهاجرين العالقين على حدود أوروبا

2021/12/26 | 14:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت وزارة الخارجية، الأحد، أن أكثر من 100 مهاجر عراقي عالق على الحدود البولندية، سيعودون إلى البلاد.

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وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (26 كانون الأول 2021)، إن نحو "110 مهاجرين عالقين على الحدود البولندية سيعودون للعراق طوعيا بعد متابعة من سفارة جمهورية العراق في بولندا وجهود الوزارة في ذلك".

وأضاف البيان أن "اعادتهم تم بالتنسيق مع الجانب الليتواني، عبر مطاري بغداد وأربيل".

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