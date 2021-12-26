بالصور.. اهالي الناصرية يقيمون مهرجاناً تأبينياً في الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر

2021/12/26 | 14:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اقام اهالي مدينة الناصرية، اليوم الاحد، مهرجانا تأبينياً بمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر (رحمهم الله).وقال مراسلنا، ان اهالي الناصرية اقاموا مهرجاناً تأبينياً لقادة النصر القائد الشهيد قاسم سليماني، والشهيد الحاج ابو مهدي المهندس، في الذكرى الثانية لاستشهادهم.وأضاف ان المهرجان يقام ضمن فعاليات ايام الشهادة والسيادة.

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اهالي الناصرية يقيمون مهرجاناً تأبينياً في الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر أولاً على الايام نيوز.

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