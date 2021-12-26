فرنسا تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/12/26 | 14:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الصحة الفلسطينة، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها إصابات بمتحور أوميكرون.وقالت وزارة الصحة العامة، انها سجلت 104 آلاف و611 إصابة بكورونا، وهو رقم أعلى من الحصيلة القياسية التي سجلتها في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وبلغت 84 ألفا و 272.ويأتي هذا التصاعد اللافت في …

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