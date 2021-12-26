تظاهرات في محيط القصر الجمهوري في الخرطوم

2021/12/26 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

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أصيب 178 شخصا في العاصمة السودانية الخرطوم اثناء محاولة القوات الأمنية تفريق المتظاهرين في محيط القصر الجمهوري.

واكدت لجنة أطباء السودان ان القوات الأمنية السودانية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموعة لتفريق التظاهرة التي دعا اليها تجمع المهنيين السودانيين، وحاولت الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.

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