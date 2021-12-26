النجيفي يتحدث عن صراع المشروعين الايراني والاسرائيلي في العراق

2021/12/26 | 14:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تحدث القيادي في حزب للعراق متحدون محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، اليوم الأحد، عن صراع المشروعين الايراني والاسرائيلي في العراق.‏وقال النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “المرحلة الاخيرة من العملية السياسية في العراق هي صراع المشروعين الايراني والاسرائيلي على ما تبقى من السلطة”.وتابع، “من حسن حظ …

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