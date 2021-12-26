لا مدن آمنة للصحافيين.. 233 حالة اعتداء في سنة واحدة

2021/12/26 | 15:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق سجلت، خلال هذا العام، 233 حالة اعتداء طاولت صحافيين وصحافيات على حد سواء.

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