الثاني من نوعه خلال ساعات .. تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف الدولي في الانبار

2021/12/26 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الانبار

انفجرت عبوة، اليوم الاحد، استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة الانبار .

مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "الانفجار حصل اثناء مرور الرتل ضمن حدود محافظة الانبار".

واضاف ان "التفجير لم يسجل خلاله اصابات تذكر".

يشار الى ان "هذا الحادث هو الثاني من نوعه اليوم، حيث تم استهداف رتل تابع للتحالف الدولي على حدود محافظة الديوانية.

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