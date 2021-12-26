كتلة سياسية تضع مواصفات رئيس الوزراء المقبل

2021/12/26 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت كتلة كانون (الفائزة بانتخابات تشرين)، اليوم الاحد، عن المواصفات التي تتبناها برئيس الحكومة المقبل .

وقال المتحدث باسم كتلة كانون باسم الغرابي لـ (بغداد اليوم)، ان "الكتلة تدعم حكومة اغلبية سياسية يحفظ فيها الاستحقاق الانتخابي الوطني ".

وأضاف، ان "الكتلة تدعم رئيس حكومة غير جدلي مستقل، وبعيد ان اطراف الحوار والخلافات السياسية وان لا يحظى بدعم اطراف خارجية، وان يتمتع بالقيادة وقدرته على اتخاذ القرار ".

وطالب "الكتلة التي ترشحه ان تتعهد بدعمه حتى تنفيذ برنامجه الحكومي على ان يضمن ضرورات الاصلاح السياسي والاقتصادي".

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