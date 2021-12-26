الأنواء الجويّة تتوقع موعد انتهاء موجة البرد في البلاد

2021/12/26 | 15:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ورد عبد الأمير

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، موعد انتهاء موجة البرد في البلاد، فيما حدَّدت المحافظات التي سجلت درجات حرارة لما دون الصفر مئوية.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موجة البرد الشديدة التي يشهدها البلاد ستستمر لمدة 3 أيام وتنتهي الثلاثاء المقبل"، مبيناً، أنَّ "هذه الموجة ناتجة عن اندماج منخفضين قادمين من البحر الأحمر والبحر المتوسط، والذي اثر بشكل قوي في زيادة تأثير المنخفض السيبيري والذي سبب انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة".

وأضاف، أنَّ "المنخفض يأتي للأجواء العراقية في بداية كل شهر كانون الأول من كل عام"، مشيراً الى أن"بعض المناطق الوسطى والشمالية وصلت لما دون الصفر حيث سجلت بغداد صفراً وبعض المحافظات سجلت دون ذلك وصولاً لـ4 درجات تحت الصفر" .

وتابع ان "درجات الحرارة ستكون ضمن المعدل الطبيعي يوم الثلاثاء القادم"، موضحا ان "البلاد ستتعرض لسقوط الامطار خلال شهري كانون الثاني وشباط المقبلين".

وتابع ان "سقوط الثلوج مستمرة على المرتفعات الجبلية والمنطقة الشمالية".

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