الأعرجي لقائد بعثة الناتو: نرفض استخدام أراضي وأجواء العراق للاعتداء على أي دولة

2021/12/26 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأحد، مع قائد بعثة الناتو في العراق مايكل انكر سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والدعم المقدم من بعثة الناتو للعراق في مجال المشورة والتدريب .

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وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 كانون الأول 2021)، إن "الأعرجي استقبل بمكتبه اليوم الأحد، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، السيد مايكل انكر، وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والدعم المقدم من بعثة الناتو للعراق في مجال المشورة والتدريب".

وأشار الأعرجي، إلى أن "واجبنا هو حماية العراق وإبعاده عن أي نزاع إقليمي".

كما أكد أن "العراق رفض استخدام أراضيه وأجواءه ومياهه منطلقا لأي اعتداء على أي دولة كانت".

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