2021/12/26 | 15:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، القبض على اجنبيتين سرقتا مبلغا ماليا في بغداد.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “من خلال تطبيق المعلومات والمتابعة الدقيقة، تمكنت كوادر مديرية الإقامة التابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..



اعتقال متهمتين اجنبيتين سرقتا مبلغا ماليا المركز الخبري الوطني.

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